Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Betrüger gibt sich als Zivilpolizist aus

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag, 27.12.2019 nächtigten drei ausländische Mitbürger in ihrem Mercedes Van an der A3, Parkplatz der Raststätte Siegburg-West. Gegen 04:00 Uhr wurden sie von einem Unbekannten geweckt. Der Fremde klopfte an ein Fenster, gab sich als Polizist aus und verlangte auf Englisch die Ausweise und das Bargeld. Weiter teilte er mit, er suche nach Falschgeld und wolle die mitgeführten Geldscheine der Drei auf Echtheit prüfen. Die jungen Leute in dem Van wurden allerdings misstrauisch und gaben an, kein Bargeld bei sich zu haben. Der höchstens 30-jährige Verdächtige setzte sich daraufhin in einen roten Kleinwagen, in dem noch eine oder zwei weitere Personen saßen und fuhr auf die BAB 3 in Richtung Frankfurt davon. Der falsche Polizist wird als 170 cm großer Mann mit unauffälliger Statur beschrieben. Er hat schulterlange schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke sowie ein weißes Hemd mit violetter Krawatte. Er sprach laut der Zeugen Englisch mit türkischem oder arabischem Akzent. An dem roten Kleinwagen mit schwarzer Heckpartie waren Deutsche Kennzeichen angebracht. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell