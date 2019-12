Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit eskalierte zum Angriff auf die Polizei

Siegburg (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei in die Holzgasse gerufen, da dort ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskalierte, der Mann hatte die Frau geschlagen.

Bei Eintreffen der Funkstreife hatte sich der Mann zunächst entfernt, die 28jährige Geschädigte aus Grevenbroich machte keine näheren Angaben zur Sache und zeigte sich auch sonst wenig kooperativ. Es ergaben sich keine Hinweise auf Verletzungen. Während der Befragung der Geschädigten und Zeugen kehrte der 31jährige Angreifer zurück. Alkoholbedingt eskalierte die Situation, so dass es zu Übergriffen gegenüber den eingesetzen Beamten kam, da diese entsprechende Platzverweise ausgesprochen hatten. Die 28jährige griff die Beamten an, als diese den 31jährigen zur Durchsetzung des erteilten Platzverweises in Gewahrsam nehmen wollten. Sie trat nach den Beamten, so dass auch sie gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Insgesamt wurden sechs Streifenwagen vor Ort eingesetzt, um die Lage zu beruhigen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der 31jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, er wurde vorläufig festgenommen. Der Kriminalwachdienst übernahm die weiteren Ermittlungen, der 31jährige wurde nach Vernehmung entlassen. Die 28jährige wurde nach Ausnüchterung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. (Th.)

