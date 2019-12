Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewohner überrascht Einbrecher

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019 gegen 17:50 Uhr kehrte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Sankt Augustin, Auf dem Niederberg, heim. Als er die Haustür öffnete, hörte er verdächtige Geräusche aus dem Haus. Er vermutete sofort einen Einbrecher und alarmierte die Polizei. Die Beamten durchsuchten das Gebäude, konnten aber keinen Täter mehr antreffen. Offenbar ein Einzeltäter hatte einen Balkon erklettert und die Balkontür aufgehebelt. Im Inneren hatte er mehrere Räume nach Beute durchsucht und einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Als der Täter bemerkte, dass die Haustür geöffnet wurde, flüchtete er durch den rückwärtigen Garten in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, unter Tel.: 02241 541-3321 zu melden. Bereits Ende November und Anfang Dezember sind im Bereich Sankt Augustin-Niederberg insgesamt vier Wohnungseinbrüche begangen worden. Die Polizei bittet die Anwohner besonders wachsam zu sein. Melden Sie Verdächtiges unmittelbar über Polizeiruf 110. Nehmen Sie die kostenlose Beratung der Kriminalpolizei zum Schutz vor Einbrüchen wahr. Terminvereinbarung unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

