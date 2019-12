Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruchsversuche in Troisdorf

Troisdorf (ots)

Gleich an vier nebeneinanderstehnden Häusern versuchten Unbekannte einzubrechen. Zwischen 17:00 Uhr am 15. 12. und 10:00 Uhr am 16.12.2019 hebelten die Täter an den Eingangstüren von vier Mehrfamilienhäusern der Straße "Im Feldbruch" in Troisdorf-Spich. In allen Fällen hielten die Türen dem Aufbruchsversuch stand, so dass nach bisherigen Erkenntnissen außer den beschädigten Türen kein weiterer Sachschaden eingetreten ist. Hinweise an die Kriminalpolizei: 02241 541-3221.

Gut gesicherte Fenster und Türen können Einbrüche verhindern. Die Polizei Rhein-Sieg berät kostenlos zum Schutz gegen Einbrecher. Terminabsprache unter 02241 541-4777. (Kü)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell