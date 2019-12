Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbruchsversuche - Täter wurden gestört

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag, 13.12.2019, kam es vormittags zu zwei Einbruchsversuchen in Sankt Augustin. In beiden Fällen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß. Gegen 08.35 Uhr meldete sich ein 60-jähriger Mann aus dem Fasanenweg. Er hatte sich im Obergeschoss seines Hauses aufgehalten, als zunächst mehrfach die Türklingel betätigt wurde. Da er niemanden im Eingangsbereich stehen sah, vermutete er spielende Kinder. Kurze Zeit später hörte er, wie die Haustür gewaltsam geöffnet wurde. Als er sich darauf ins Erdgeschoss begab, sah er zwei Personen zu Fuß in Richtung Van-Galen-Straße flüchten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Ca. 175-180 cm groß, heller Kopf, trug Mütze oder hatte eine Glatze, bekleidet mit heller Jacke und dunkler Hose. 2. Ca. 175-180 cm groß und dunkel gekleidet. Beide Täter hatten eine schlanke Statur.

Am gleichen Tag musste eine 73-jährige Frau bei der Rückkehr zu ihrem Wohnhaus in der Martinstraße feststellen, dass Unbekannte versucht hatten, die Scheibe zum Esszimmer mit einem Stein einzuschlagen und die Verbindungstür zum Garten aufzuhebeln. Eine Nachbarin hatte gegen 11:50 Uhr ein lautes Geräusch vom Wohnhaus der Geschädigten gehört. Sie bemerkte zwei Personen, die sich zu Fuß über die Martinstraße entfernten. Außerdem stellte sie die Schäden am Wohnhaus der Geschädigten fest und rief die Polizei. Eine Täterbeschreibung konnte sie nicht abgeben. Die Tatorte liegen im gleichen Ortsteil von Sankt Augustin. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist noch nicht geklärt. Hinweise an die Kriminalpolizei: 02241 541-3321 (Kü)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell