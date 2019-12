Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkohol gegen Geländer geprallt

Hennef (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2019 gegen 13:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall im Siegtal, bei Hennef Blankenberg, gemeldet. Ein 45-jähriger Eitorfer war in seinem Audi A4 auf der Siegtalstraße von Hennef in Richtung Eitorf gefahren. In Blankenberg bemerkte er offenbar den verkehrsbedingten Rückstau in einer Rechtskurve zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 45-Jährige nach links aus. Dabei geriet der Pkw außer Kontrolle und prallte frontal gegen das Geländer der Fußgängerunterführung zum S-Bahnhof Blankenberg. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Eitorfer unter Alkoholeinfluss stand. 0,7 Promille zeigte das Alkoholtestgerät an. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und erhielt ein Fahrverbot. Die Fahrerlaubnis war dem 45-Jährigen bereits vor längerer Zeit entzogen worden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 2000,- Euro geschätzt.(Ri)

