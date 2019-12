Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer verunglückt schwer

Sankt Augustin (ots)

Gestern Morgen (10.12.2019) gegen 07.30 Uhr ist ein 42-jähriger Fahrradfahrer auf dem Siegtal Radweg in den Sankt Augustin-Menden mit einem umgestürzten Baum kollidiert und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Bonner Krankenhaus gebracht. Der Siegburger war mit seinem Mountainbike aus Richtung der Straße "Auf der Mirz" auf dem unbeleuchteten Fahrradweg in Richtung der Siegstraße geradelt. Dabei übersah er augenscheinlich einen entwurzelten Baum, der quer über den Radweg in Kopfhöhe hing und prallte mit dem Kopf gegen den circa 25 cm starken Baumstamm. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Gefahrenstelle durch den entwurzelten Baum wurde durch den angeforderten Bauhof beseitigt. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell