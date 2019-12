Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin schwer verletzt

Lohmar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (10.12.2019) ist gegen 12.00 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Opel auf der Landstraße 288 (L288) von Lohmar in Richtung Rösrath gefahren. Sie fuhr auf der rechten von zwei Geradeausspuren. Kurz vor dem Abzweig nach Lohmar-Scheiderhöhe geriet die 50-Jährige auf die linke Geradeausspur. Dort kollidierte ihr Opel mit dem Golf eines 44-jährigen Lohmarers. Der VW-Fahrer fuhr auf der linken Geradeausspur der L288 ebenfalls in Richtung Rösrath. Der Opel der schwer verletzten Frau war durch den Zusammenstoß stark deformiert und ließ sich nicht mehr öffnen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es jedoch die Verletzte aus dem Auto zu befreien. Sie und auch der leicht verletzte 44-Jährige kamen ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ob die 50-Jährige an der Unfallstelle wenden wollte oder sie möglicherweise durch ein Smartphone abgelenkt war, müssen die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats zeigen. Die Beamten stellten ihr Smartphone zur Beweissicherung sicher. Teile der Unfallstelle waren während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet. (Bi)

