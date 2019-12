Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rumänische Autohändler von falschen Polizisten in Zivil bestohlen

Lohmar (ots)

Zwei 24 und 28 Jahre alte Autohändler aus Rumänien waren am Sonntagabend (08.12.2019) gegen 22.20 Uhr an der Tankstelle an der Burg Sülz in Lohmar tanken. Sie fuhren mit ihrem Kleintransporter anschließend über die Sülztalstraße (L288) in Richtung der Autobahnanschlussstelle Lohmar-Nord. In Höhe der Bushaltestelle "Meigermühle" setzte sich ein silberfarbener Alfa Romeo vor den Sprinter der Geschäftsleute und zwang sie zum Anhalten in der Haltebucht der Bushaltestelle. Ein 170 bis 175 cm großer Mann mit schwarzen Haaren stieg auf der Beifahrerseite des PKW aus, kam zur Beifahrerseite des Transporters und sprach den 28-Jährigen an. In Deutsch erklärte er, dass er Polizist sei und zeigte einen nicht näher beschriebenen Dienstausweis vor. Der Unbekannte fragte nach Drogen, Zigaretten oder anderen illegalen Waren und ließ sich eine Tasche der Geschädigten durch Durchsuchung reichen. In der Tasche befanden sich mehrere tausend Britische Pfund Bargeld, die nach Angaben der Rumänen aus einem Autohandel stammten. Der Täter schaute in die Tasche, nahm sie an sich und ging wortlos zu dem silberfarbenen Alfa Romeo zurück. Der Wagen fuhr dann in Richtung Lohmar davon. Die beiden betrogenen Händler fuhren zur Tankstelle zurück und verständigten die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen, die während der angeblichen Kontrolle an der Bushaltestelle vorbeifuhren oder im Vorfeld die Verdächtigen und ihr Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

