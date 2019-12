Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei BMW gestohlen

Niederkassel, Eitorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 05.12.2019, wurden im Gebiet der Polizei Rhein-Sieg-Kreis zwei BMW-Pkw gestohlen. In einem Fall entwendeten Unbekannte eine schwarze BMW Limousine vom Typ G5L aus der Garagenzufahrt an der Mainstraße in Niederkassel-Mondorf. Das Fahrzeug mit BM-Kennzeichen im Wert von rund 80 000,- Euro war am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr spurlos verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass das Keyless Go-System des Wagens mit elektronischen Mitteln überlistet wurde, wodurch die Täter den Wagen entriegeln und starten konnten. Hinweise an die Wache Troisdorf unter Tel.: 02241 541-3221. Der zweite Autodiebstahl wurde in Eitorf an der Jakobstraße begangen. Der Besitzer hatte den braunen BMW 320 unter dem Carport seines Hauses abgestellt. Der BMW im Wert von etwa 16000,- Euro mit SU-Kennzeichen ist auch mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Er wurde ebenfalls gestohlen, ohne Spuren zu hinterlassen. Hinweise an die Wache Eitorf unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

