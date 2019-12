Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei fahndet mit Bildern nach Einbrechern

Siegburg (ots)

Mitte Oktober 2019 sind bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Straße "An den 6 Bäumchen" in Siegburg eingebrochen. Sie waren vermutlich durch den Garten auf die Rückseite des Hauses gelangt. Dort kletterten die Unbekannten auf das Garagendach und erreichten so das Wohnzimmerfenster. Sie hebelten am Fensterrahmen, mussten aber letztlich die Scheibe einschlagen, weil der Rahmen den Aufbruchsversuchen standhielt. Die Einbrecher durchsuchten das ganze Haus nach Beute und öffneten Schränke und Schubladen. Sie fanden Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und entkamen unerkannt. Vor dem Einbruch sind die mutmaßlichen Täter von einer Videoüberwachungsanlage erfasst worden. Auf richterlichen Beschluss werden diese Bilder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Polizei bittet Hinweisgeber, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 zu melden. (Bi)

