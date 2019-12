Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Büroräume

Lohmar (ots)

Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Bilder einer Überwachungskamera. Die Aufnahmen wurden während eines Einbruchs in mehrere Büroräume und in eine Zahnarztpraxis am 29.09.2019 gefertigt. In der Sonntagnacht zwischen 04.00 Uhr und 05.15 Uhr hatten mutmaßlich zwei Täter die Eingangstür zu dem Bürokomplex am Auelsweg in Lohmar aufgebrochen. Im ersten Obergeschoß hebelten sie die Türen der Büroräume und der Arztpraxis auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und Schränke nach Beute. Aus der Zahnarztpraxis stahlen sie die Bargeld- und die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter. Insgesamt erbeuteten sie einen kleinen vierstelligen Geldbetrag. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer erkennt die Person auf den Bildern der Videoüberwachung wieder? Wer kann Angaben zu seinen Personalien, seinem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

