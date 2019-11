Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Demonstration mit Aufzug in Siegburg angemeldet

Ein Dokument

Siegburg (ots)

Für Freitag (29.11.2019) ist eine Demonstration zum Thema "Für unsere Zukunft" in Siegburg angemeldet worden. Der Anmelder rechnet mit 400 Teilnehmern und beabsichtigt, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 16.30 Uhr, im Stadtgebiet einen Aufzug mit verschiedenen Kundgebungsorten durchzuführen. Der Aufzug wird auf dem Platz vor dem S-Carre (An der Stadtmauer) mit einer Auftaktkundgebung beginnen. Von dort führt der Aufzugsweg über den Markt, Holzgasse, Zeithstraße, Neuenhof, Wolsdorfer Straße, Anna-Reuter-Straße, Zeithstraße zum Yuzawa-Weg. Dort ist eine Zwischenkundgebung geplant. Vom Yuzawa-Weg geht es über die Zeithstraße, Grimmelsgasse, Cecilienstraße, Kaiserstraße, Ringstraße, Alleestraße, Wilhelmstraße, Mahrstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Bonner Straße, Wilhelmstraße, Neue Poststraße zurück zum Platz vor dem S-Carre. Die Abschlusskundgebung soll dann dort stattfinden. Der Anmelder hat in der Vergangenheit bereits ähnliche Demonstrationen angemeldet, die alle ohne Zwischenfälle und in enger Zusammenarbeit mit der Polizei verlaufen sind. Trotzdem ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die so gering wie möglich gehalten werden. In der beigefügten Karte sind der geplante Aufzugsweg und die entsprechenden Sperrpunkte der Polizei für den Fahrzeugverkehr eingezeichnet. Die Sperrpunkte werden nur bei Bedarf aktuell besetzt. Eine Störung im Verkehrsfluss ist aber nicht zu vermeiden. Die Polizei empfiehlt die Siegburger Innenstadt mit dem Auto großzügig zu umfahren. (Bi)

