Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruchsversuch in Grundschule

Ruppichteroth (ots)

Zwischen Samstagmittag (23.11.2019) und Montagmorgen (25.11.2019) ist es zu einem Einbruchsversuch in die Grundschule Schönenberg "Auf der Burghardt" in Ruppichteroth gekommen. Der Hausmeister stellte zu Schulbeginn fest, dass die Scheibe an einer Nebeneingangstür zerbrochen und Hebelspuren am Rahmen zu sehen waren. Des Weiteren war ein Teil der Dachpfannen neben dem Haupteingang entfernt worden, vermutlich um dann durch die Decke in die Schule einzusteigen. Nach ersten Feststellungen waren die Täter nicht in die Lehranstalt gelangt. Hinweise zur Versuchsstraftat nimmt die Polizei in Eitorf unter der Rufnummert 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

