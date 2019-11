Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei suchte nach Unfallstelle

Hennef/Ruppichteroth (ots)

Am Sonntag (24.11.2019) fiel gegen 12.00 Uhr ein 47-Jähriger aus Ruppichteroth an einer Hennefer Tankstelle beim Kauf einer Flasche Wodka auf. Die Mitarbeiter der Tankstelle verständigten die Polizei, weil der Mann einen angeschlagenen gesundheitlichen Eindruck gemacht hatte und mit einem weißen Ford davon gefahren war. Die Beamten fuhren zur Anschrift des Fahrzeughalters und der weiße Ford stand mit frischen Unfallschäden auf der gesamten Beifahrerseite in der Einfahrt. Der 47-jährige Besitzer wurde ebenfalls zu Hause angetroffen und räumte ein, soeben von der Tankstelle nach Hause gefahren zu sein. An einen Verkehrsunfall könne er sich aber nicht erinnern. Ein Alkotest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Fahrer musste im Krankenhaus Eitorf eine Blutprobe wegen des mutmaßlichen Alkoholkonsums abgeben. Möglicherweise spielten auch eingenommene Medikamente bei dem Unfall eine Rolle. Dazu wurde dem 47-Jährigen eine weitere Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Die Polizei suchte nach der Unfallstelle und wurde auf der Kreisstraße 17 (K17) zwischen Hennef-Bröl und Ruppichteroth-Winterscheid fündig. Vermutlich war der Ruppichterother mit seinem Fahrzeug aufgrund seines Alkohol- und möglicherweise Medikamentenkonsums nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren. (Bi)

