Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Niederkassel (ots)

Am So., 24.11.2019, gegen 06:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkassel die L269, aus Fahrtrichtung Niederkassel-Rheidt kommend, in Fahrtrichtung Niederkassel-Ort. Aufgrund von Übermüdung, in Kombination mit Alkoholeinfluss kam er kurz vor dem Ortseingang Niederkassel-Ort nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Ein vor Ort durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der leicht verletzte PKW-Fahrer wurde ins Krankenhaus verbracht, wo er behandelt wurde. Dort wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

