Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Windeck - Frontalzusammenstoß von zwei PKW mit Verletzten

Windeck (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019 gegen 22:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 53-jähriger Windecker befuhr mit seinem Opel die L 312 aus Werfermühle kommend in Richtung Leuscheid. In einer Rechtskurve kam er nach links ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi eines 44-jährigen aus Eitorf zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (HPS)

