Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertige Werkzeugmaschinen aus Dachdeckerbetrieb gestohlen

Ruppichteroth (ots)

Am Montag, 18.11.2019, zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurden aus einem Dachdeckerbetrieb in Ruppichteroth, Wingenbacher Hof, hochwertige Arbeitsgeräte gestohlen. Die Geräte waren in einem ehemaligen Stallgebäude gelagert. Offenbar ortskundige Täter fuhren mit einem Fahrzeug über einen Wirtschaftsweg an das ehemalige Gehöft heran und verschafften sich Zugang in das Firmenlager. Sie stahlen mehrere Markengeräte wie Akkuschrauber, Elektrosägen und Bohrhämmer. Darüber hinaus entwendeten sie die Schlüssel zu dem Firmenlaster, der auf dem Gelände abgestellt war und nahmen weitere Maschinen aus dem Fahrzeug mit. Insgesamt stehen 17 Geräte im Wert von mehreren tausend Euro auf der Schadensliste. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden.(Ri)

