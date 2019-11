Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeugdiebe schneiden Container auf

Troisdorf (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15.11.2019, und Montag, 18.11.2019, machten sich unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Ranzeler Straße in Troisdorf-Spich zu schaffen. Auf dem Baustellengelände an der Bahnunterführung schnitten die Täter vermutlich mit einem Winkelschleifer die Stahlwand eines Lagercontainers auf. Sie schufen einen ca. 60 cm mal 80 cm großen Einstieg und entwendeten teure Arbeitsmaschinen, darunter zwei Winkelschleifer und eine Rüttelplatte. Der Beutewert wird auf rund 7000,- Euro geschätzt, der Schaden am Container auf etwa 4000,- Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

