POL-SU: Zwei Tresore aus Förderschule gestohlen

Im Laufe des letzten Wochenendes (15.11. bis 18.11.2019) sind Unbekannte in die Räume der Frida-Kahlo-Schule an der Arnold-Janßen-Allee in Sankt Augustin eingebrochen und stahlen zwei Tresore. In den Tresoren befanden sich Schlüssel zur Schule, etwas Bargeld und eine technische Kommunikationshilfe im Wert von mehreren tausend Euro. Um in die Förderschule einzubrechen, kletterten die Täter zunächst auf das Dach des Gebäudekomplexes. Von dort ließen sie eine mitgebrachte Holzleiter herab, um in einen der innenliegenden Pausenhöfe der Schule zu gelangen. Sie schlug ein Fenster ein, öffneten es und stiegen ein. Vermutlich nutzten sie den gleichen Weg, um mit den entwendeten Stahlschränken unerkannt zu entkommen. Die Leiter ließen sie am Tatort zurück. Hinweise zum Einbruch oder zur Herkunft der Leiter nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

