Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Firmeneinbrecher stehlen Tresor und Lkw

Niederkassel (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (16.11.2019) und Sonntagmorgen (17.11.2019) drangen Unbekannte in das Gebäude einer Werkzeugfirma an der Nikolaus-Otto-Straße in Niederkassel-Mondorf ein. Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, einige Fenster und Türen aufzubrechen, gelang ihnen der Zugang mittels einer Leiter durch ein höher gelegenes Fenster. Nachdem sie im Inneren weitere Türen aufgebrochen hatten gelangten sie in ein Büro, wo sie einen Tresor mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilo mit noch unbekanntem Inhalt vorfanden. Mit einem Hubwagen aus der Werkshalle schafften sie den Stahlschrank bis zu einem Kleinlaster der Firma und luden ihn auf die Ladefläche. Die Schlüssel zu dem Mercedes Sprinter hatten sie aus den Firmenräumen entwendet. Mit dem Lkw im Wert von rund 40000,- Euro flüchteten die Täter vom Gelände. Die Fahndung nach dem roten Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen SU-HK#### verlief bislang erfolglos. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell