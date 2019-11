Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallflüchtiger lässt Fahrzeugteil zurück

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am letzten Sonntag (10.11.2019) gegen 16.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 507 (B507) zwischen Neunkirchen und Ingersau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein blauer Audi war in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und touchierte dabei einen entgegenkommenden Ford Pickup. Es entstand ein Sachschaden. Der Audifahrer setzte seinen Weg fort und kümmerte sich nicht weiter um den Unfall. An der Unfallstelle blieb die metallicblaue Abdeckung des Außenspiegels zurück. Die Kappe gehörte zu einem Audi A3, A4 oder A6 aus der Baureihe 2004 bis 2008. Wer kann Angaben zum Fahrer oder zum beteiligten Audi machen? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

