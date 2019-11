Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Klassenkassen

Hennef (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (08.11.2019 bis 11.11.2019) machten sich Einbrecher in der "Schule in der Geisbach" an der Hanftalstraße in Hennef zu schaffen. Vermutlich während der Übungszeiten der Musikschule am Abend des 08.11.2019, schlichen sich die Täter in das unverschlossene Gebäude. Sie gingen offenbar gezielt das Lehrerzimmer an und brachen die Tür auf. Im Inneren hebelten sie die Schließfächer der Lehrer auf und entwendeten mehrere Klassenkassen sowie die gesammelten Beträge für geplante Klassenfahrten. Die Einbrecher flüchteten durch ein zum Schulhof gelegenes Fenster. Die Beutesumme steht noch nicht fest, wird aber auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Hennef unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

