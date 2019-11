Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Metzgerei

Hennef (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 09.11.2019, 15:00 Uhr, und Montag, 11.11.2019, 06:00 Uhr, wurde in eine Metzgerei an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath eingebrochen. An dem neben einem Verbrauchermarkt gelegenen Geschäft hebelten die Täter die gläserne Haupteingangstür auf und suchten im Inneren nach Beute. Sie plünderten das Bargeld aus zwei Registrierkassen sowie einer Metallkassette und nahmen sogar den Inhalt von zwei Trinkgeldsparschweinen mit. Der Gesamtwert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Derzeit wird von einem kleineren vierstelligen Betrag ausgegangen. Durch das Aufbrechen der Tür und von mehreren Schränken entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hennef unter Tel. 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell