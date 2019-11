Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit fast 2,5 Promille in die Leitplanke geknallt

Siegburg (ots)

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Troisdorf ist gestern Abend (11.11.2019) gegen 23.00 Uhr mit seinem weißen Citroen in die Leitplanke der Abfahrt von der Bundesstraße 56 (B56) auf die Bundesstraße 484 (B484) gekracht. Der Mann war auf der B56 in Richtung Much unterwegs und wollte die Schnellstraße an der Ausfahrt zur B484 (Siegburg/Lohmar) verlassen. Er kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke, die er über mehrere Meter schwer beschädigte. Der MiniVan des Troisdorfers wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam ebenfalls stark beschädigt in der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Verletzt wurde der 46-Jährige glücklicherweise nicht. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr und führten einen Alkotest durch. Das Testgerät zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille an. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein hielten die Beamten ein. Es wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. Durch aufgewirbeltes Erdreich war die Fahrbahn an der Unfallstelle stark verunreinigt. Die Feuerwehr Siegburg kümmerte sich um die Reinigung. Dazu musste die Ausfahrt der B56 kurzzeitig gesperrt werden. (Bi)

