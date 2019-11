Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beratungsabend zum Einbruchschutz

Siegburg (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg sind im September mehr als 65% aller Wohnungseinbrüche gescheitert. Zum Teil, weil Nachbarn aufmerksam waren und die Täter dadurch vertrieben wurden, zum Teil, weil Fenster und Türen den Aufbruchsversuchen der Einbrecher Stand gehalten haben.

Wenn ein Einbrecher nicht innerhalb weniger Sekunden in das Haus oder in die Wohnung einsteigen kann, lässt er in der Regel von seiner Tat ab. Daher kommt der technischen Sicherung von Fenstern und Türen eine besonders hohe Bedeutung zu. Um sein Zuhause besser vor Einbrechern zu schützen, sind oftmals kleine, aber effektive technische Sicherungen ausreichend, die kein Vermögen kosten.

Wie Sie ihr Heim sichern können und wie diese Sicherungen aussehen, verraten Ihnen die Fachberater vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz.

Dazu laden Präventionsfachleute am Montag, 18. November ab 18 Uhr in ihre Ausstellungsräume in der Polizeiwache Siegburg, Frankfurter Straße 12-18, 53721 Siegburg ein. Anhand anschaulicher Beispiele zeigen die Experten praktikable Lösungen zum Einbruchschutz. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerplätze wird um Voranmeldung unter der Rufnummer 02241 541-4777 oder per E-Mail k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@Polizei.NRW.de gebeten.

Weitere Beratungstermine finden sie auf der Internetseite der Polizei Rhein-Sieg-Kreis https://rhein-sieg-kreis.polizei.nrw/. Auch individuelle Beratungen können über die o.a. Kontaktdaten vereinbart werden. (Bi)

