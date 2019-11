Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mitglieder einer Diebesbande festgenommen

Siegburg (ots)

Der Ladendetektiv einer Parfümerie in der Siegburger Fußgängerzone beobachtete am Samstagnachmittag (09.11.2019) drei Frauen, die sich auffällig für hochwertige Damendüfte interessierten. Als die Frauen bemerkten, dass sie vom Parfümeriepersonal beobachtet wurden verließen sie das Geschäft und gingen in den gegenüberliegenden Drogeriemarkt. Der Detektiv verfolgte die Frauen und eine weitere Mitarbeiterin der Parfümerie warnte ihre Kollegen im Drogeriemarkt vor einem bevorstehenden Diebstahl. Da war es bereits zu spät, die drei Frauen hatten mehrere Flacons eines Herrenduftes eingesteckt und waren mit schnellen Schritten aus dem Laden gestürmt. Offensichtlich gehörten auch einige Männer zu der Diebesbande, die ebenfalls fluchtartig vom Tatort verschwanden. Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung die drei Frauen im Bereich der Holzgasse stellen und festnehmen. In ihren Taschen fanden die Beamten Düfte im Wert von mehr als 600 Euro. Ihre männlichen Mittäter konnten unerkannt entkommen. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Frauen für mehrere Diebstähle in der Parfümerie und im Drogeriemarkt verantwortlich sind. Es ergab sich der Verdacht, dass die vom Balkan stammenden Frauen ohne Wohnsitz in Deutschland, die Diebstähle als Bande verübten und damit ihren Lebensunterhalt bestritten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die 19 bis 63 Jahre alten Frauen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Bi)

