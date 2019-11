Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seitenscheiben von PKW eingeschlagen

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagabend (07.11.2019) gegen 22.45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in Rheidt und Mondorf die Fensterscheiben an mindestens 35 geparkten Fahrzeugen ein.

Am späten Montagabend ging gegen 22:50 Uhr die erste Meldung ein. Zeugen hatten einen Fahrradfahrer auf der Habsburgerstraße gesehen, der an den Fahrzeugen vorbei fuhr und die Seitenscheiben einschlug.

Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen eingeleitet. Zur Unterstützung wurden noch Kräfte der Fliegerstaffel Düsseldorf angefordert. Es wurden mehrere Personen überprüft, die jedoch nicht als Täter in Frage kamen. Der unbekannte Täter konnte bisher nicht ergriffen werden. Es erfolgten weitere Meldungen über beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Schlesierstraße, des Hessenweg, der Beckergasse, des Hoher Rain und der Rheinallee. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Durch Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise auf einen dunkel gekleideten Radfahrer, der mit einem Rucksack unterwegs war. Daher bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Siegburg unter Tel 02241 541-0 entgegen. (Th.)

