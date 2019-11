Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher beschädigen Möbel

Siegburg (ots)

Am Mittwoch, 06.11.2019, zwischen 16:15 Uhr, und 18:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Siegburg-Braschoß, Auf der Hoven, ein. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten die Schränke in der gesamten Wohnung nach Beute. Dabei gingen sie so gewaltsam vor, dass mehrere Schranktüren aus den Scharnieren gerissen und erheblich beschädigt wurden. Als Beute nahmen die Täter Bargeld und Schmuck im Wert einer vierstelligen Summe mit. Die Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten unter Tel.: 02241 541-3121. Zum Schutz vor Einbrüchen bietet die Kriminalpolizei kostenlose Beratungen zur richtigen technischen Sicherung von Fenstern und Türen an. Anmeldung unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

