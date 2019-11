Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Niederkassel/Troisdorf (ots)

Unbekannte haben in Niederkassel Mondorf und Troisdorf Bergheim zwischen gestern Abend (05.11.2019), 18.00 Uhr, und heute Morgen (06.11.2019), 04.30 Uhr, die Seitenscheiben von 19 geparkten PKW eingeschlagen. Der Weg des Täters geht vom Gewerbegebiet Mondorf jenseits der L269 über die Eifelstraße runter bis zur Rheinallee und von dort weiter in Richtung Troisdorf Bergheim. Der letzte beschädigte Wagen stand in der Straße "Auf dem Junker" in Bergheim. Die beschädigten Fahrzeuge von Kleinwagen über Kombifahrzeuge bis hin zum Transporter sind von unterschiedlichen Herstellern. Der Sachschaden der bislang bekannt gewordenen Taten beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

