POL-SU: LKW mit Werkzeug und 5000 Meter Elektrokabel gestohlen

Niederkassel (ots)

Bei einem Einbruch auf das Gelände der Evonik in Niederkassel zwischen Donnerstagnachmittag, 31.01.2019, und Montagmorgen, 04.11.2019, wurden die Täter offensichtlich von der Menge der möglichen Beute überrascht. Zum Transport stahlen sie einen abgestellten Klein-LKW und mussten sogar ein zweites Mal fahren, um die rund 5000 Meter Kabel und mehr als 40 Elektrowerkzeuge abzutransportieren. Zur Tatzeit sind die Täter durch ein zur Berliner Straße gelegenes Nebentor auf das Gelände gelangt. Dazu durchtrennten sie mit einem unbekannten Werkzeug das Torschloss. Anschließend brachen sie gewaltsam noch ein zweites Tor auf, um auf das eigentliche Betriebsgelände der Firma zu kommen. Sie gingen zielgerichtet die auf dem Gelände stehenden Werkzeugcontainer an und brachen die Vorhängeschlösser auf. Inhalt: mehr als 40 Elektrowerkzeuge wie Bohrhämmer, Säbelsägen und Winkelschleifer führender Hersteller aus dem Profihandwerkerbereich. Im Kabellager wickelten sie mindestens 5000 Meter Elektrokabel in verschiedenen Stärken von den Trommeln ab. Zum Transport benutzten sie dann einen roten LKW Renault Master mit Planenverdeck. Die Schlüssel zum Firmenfahrzeug fanden sie in einem verschlossenen Bürocontainer in der unmittelbaren Nähe. Wie die Täter in den Container gelangten, ist noch unklar. Mit ihrer Beute fuhren sie durch die aufgebrochenen Tore vom Betriebsgelände und dann in Richtung der Feldmühlestraße davon. Anhand der Reifenspuren ist davon auszugehen, dass der Weg zweimal zurückgelegt wurde. Der Wert der bislang bekannten Beute geht in die Zehntausende. Die Polizei sucht den roten Renault-LKW mit der Firmenaufschrift "Buchen" und Kölner Kennzeichen. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zur Tat nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

