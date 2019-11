Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuber mit Messer überfällt Tankstelle

Siegburg (ots)

Am Montagabend (04.11.2019) gegen 19.20 Uhr betraten zwei maskierte junge Männer die Tankstelle an der Wahnbachtalstraße in Siegburg. Während einer der Täter am Eingang stehen blieb und "Schmiere" stand, lief der zweite Tatverdächtige mit einem Messer in der Hand zur Angestellten der Tankstelle, die sich zunächst im hinteren Bereich der Geschäftsräume aufhielt. Der Maskierte legte einen Arm um die Mitarbeiterin, hielt ihr mit der anderen Hand das Messer an den Hals und forderte Geld. Die Angestellte öffnete die Kasse und der Täter nahm einen kleinen dreistelligen Geldbetrag heraus. Anschließend liefen die beiden dunkel gekleideten, schlanken Männer über die Wahnbachtalstraße in Richtung der Straße "Deichhaus-Aue" davon. Die Tatverdächtigen sind nach Zeugenangaben zwischen 16 und 20 Jahre alt, circa 175-180cm groß und sehr schlank. Möglicherweise haben sie sich vor der Tat im Bereich der Deichhaus-Aue aufgehalten. Zeugenhinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-321. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell