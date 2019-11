Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Verletzte durch Reizstoff

Siegburg (ots)

Am Freitag, 01.11.2019 gegen 02:10 Uhr wurden mehrere Gäste einer Diskothek in Siegburg, Am Turm, verletzt. Laut Zeugen war es im Raucherbereich zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau gekommen. In diesen Streit hatten sich immer mehr Außenstehende eingemischt, bis es zu Handgreiflichkeiten kam. Schließlich hatte eine bislang unbekannte junge Frau ein Reizstoffsprühgerät benutzt und mehrere Anwesende ins Gesicht getroffen. Insgesamt 7 Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren wurden dadurch verletzt und litten unter Reizungen und Schmerzen. Rettungswagen wurden zum Einsatzort entsandt. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort; Drei Opfer mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täterin konnte unerkannt flüchten. Die Zeugenbeschreibungen der Beschuldigten weichen teils erheblich voneinander ab. Vermutlich handelt es sich um eine Frau im Alter von ca. 25 Jahren mit kräftiger Statur und dunkler Kleidung. Die Aussagen zur Haarfarbe und Frisur sind sehr unterschiedlich. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell