Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein neues Gesicht beim Troisdorfer Bezirksdienst

Troisdorf (ots)

Heute (01.11.2019) hat Polizeihauptkommissar Carsten Domke seinen Dienst beim Bezirksdienst in Troisdorf aufgenommen. Er wird ab sofort die Bereiche Sieglar und Rotter See als erster Ansprechpartner der Polizei betreuen und tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Horst Perlinger an, der in Pension gegangen ist. Das Gesicht von Hauptkommissar Domke haben in den letzten Jahren nur seine Kollegen in Siegburg gesehen, seine Stimme gehört haben aber Bürgerinnen und Bürger, die den Polizeinotruf gewählt haben. Er war seit Anfang 2000 als Einsatzsachbearbeiter auf der Leitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis eingesetzt und hat dort eine Vielzahl von Notrufen entgegen genommen. Umso mehr freut sich der sportlich vielseitige Vater einer erwachsenen Tochter darauf, wieder in den persönlichen Kontakt mit den Bewohnern seines Bezirkes treten zu dürfen. Bevor wir Polizeihauptkommissar Domke viel Erfolg bei der Ausübung der neuen Funktion wünschen, wollen wir uns noch bei seinem Vorgänger Horst Perlinger für sein Engagement bedanken und wünschen ihm alles Gute im Ruhestand. (Bi)

