Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck in Jexmühle

Lohmar (ots)

Am Mittwoch, 30.10.2019 gegen 16:15 Uhr verließen die Bewohner eines Einfamilienhauses in Lohmar Jexmühle ihre Wohnung. Als sie gegen 20:10 Uhr heimkehrten, stellten sie fest, dass während ihrer Abwesenheit in das Haus eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten die Verglasung der Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen und in mehreren Zimmern die Schränke durchsucht. Als Diebesgut nahmen die Einbrecher unter anderem Schmuck mit. Der Gesamtschaden wird bislang auf mehr als 3000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in Jexmühle, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Tel.: 02241 541-3121. Nach den Erfahrungen der Polizei ist die dunkle Jahreszeit besonders für Beutezüge von Einbrechern geeignet. Frühe Dunkelheit und der Umstand, dass sich wenige Menschen auf ihren Terrassen und in Gärten aufhalten, senkt das Entdeckungsrisiko für die Täter. Daher ist es besonders wichtig, dass Anwohner auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nachbarschaft achten und Beobachtungen unmittelbar über Polizeiruf 110 melden. Gute technische Sicherungen an Türen und Fenstern bringen Einbrecher schnell von ihrem Vorhaben ab. Lassen sie sich dazu von den polizeilichen Experten kostenlos beraten. Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie auf Wunsch auch Zuhause. Anmeldung unter Tel.: 02241 531-4777.(Ri)

