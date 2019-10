Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beleuchtung von Rettungshubschrauberlandeplatz mutwillig beschädigt

Sankt Augustin (ots)

Unbekannte haben seit Anfang Oktober 2019 die Lampen des Landeplatzes für den Rettungshubschrauber an der Sankt Augustiner Kinderklinik beschädigt. Die Scheinwerfer leuchten den Platz an der Arnold-Janssen-Straße aus, damit Rettungshubschrauber in der Dunkelheit in der Nähe der Kinderklinik landen können. Die Täter haben die Lampenhalterungen offensichtlich durch Tritte derart verbogen, dass der Lichtschein nicht mehr auf den Landeplatz fällt. Der Betrieb des frei zugänglichen Landeplatzes ist ohne ausreichende Beleuchtung nicht mehr gestattet. Die acht beschädigten Lampen müssen ersetzt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 16.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02241 541-3321. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell