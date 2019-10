POL-SU: Polizisten stellen Fahrraddiebe in ihrer Freizeit

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Am Montag, 28.10.2019 gegen 16:30 Uhr beobachtet ein Passant in der Konrad-Adenauer-Straße in Sankt Augustin zwei verdächtige Personen, die sich auffällig für die Grundstücke der Anwohner interessierten. Schließlich entwendete einer der Beiden ein Fahrrad aus einem Vorgarten, welches dort an einem Zaun lehnte, während der Mittäter "Schmiere" stand. Der Zeuge folgte den Tätern unauffällig zunächst bis zur Kapellenstraße, wo er auf eine Polizistin des Polizeipräsidiums Bonn traf, die privat unterwegs war. Die Beamtin folgte den Tätern bis zur Haltestelle Hangelar Mitte und gab sich ihnen dort als Polizistin zu erkennen. Als sie versuchte, einen der Männer festzuhalten, schlug und trat dieser um sich, um zu flüchten. Auf die Szene wurden zwei Polizisten der Bundespolizei aufmerksam, die zufällig ebenfalls privat vor Ort waren. Sie unterstützten ihre Kollegin der Landespolizei. Die Zusammenarbeit von Bund und Land war erfolgreich, denn beide Fahrraddiebe konnten festgenommen und zur Sankt Augustiner Wache gebracht werden. Verletzte gab es nicht. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 37-Jährigen aus Siegburg und einen 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Beide sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein weißes Mountainbike im Wert von rund 1000,- Euro. Es wurde wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Gegen die Festgenommenen wird wegen Fahrraddiebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.(Ri)

