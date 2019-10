Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb auf frischer Tat erwischt - Haftbefehl

Siegburg (ots)

Zivilpolizisten beobachteten am Freitag, 25.10.2019 gegen 18:00 Uhr zufällig einen Verdächtigen, der in einer Drogerie am Siegburger Markt mehrere Kosmetikartikel einsteckte. Als der Unbekannte den Markt ohne zu zahlen verlassen wollte, stellten die Beamten ihn am Ausgang. Der 38-Jährige mit Wohnsitz in Ruppichteroth räumte die Tat ein und gab die gestohlenen Waren im Wert von mehr als 200,- Euro heraus. Er ist bereits mehrfach wegen Drogen- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter erließ am Folgetag Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft für den 38-Jährigen an.(Ri)

