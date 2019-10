Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schmuck und Geld bei Einbruch in Reihenhaus gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Freitag, 25.10.2019, zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr, sind Einbrecher in ein Reihenhaus an der Westfalenstraße in Troisdorf, Rotter See, eingedrungen. Die Unbekannten gelangten in den Gartenbereich des Hauses und hebelten dort eine Terrassentür auf. Aus einem Schlafzimmer entwendeten die Täter Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrages. Die Einbrecher entkamen auf dem Weg, den sie gekommen waren. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.(Ri)

