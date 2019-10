Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gekipptes Fenster = offenes Fenster

Hennef (ots)

Diese leidvolle Erfahrung mussten gestern (24.10.2019) die Bewohner eines Einfamilienhauses Am Mühlengraben in Hennef machen. Sie waren nur zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr nicht zu Hause und hatten ein Badezimmerfenster auf Kipp stehen lassen. Das nutzten die Einbrecher, um ohne große Mühen ins Haus zu kommen. Bis auf Küche und Keller betraten sie alle Räume und durchsuchten sie "einbruchstypisch". Was alles gestohlen wurde, konnten die Hausbewohner noch nicht sagen. Vermutlich kamen die Täter über die rückwärtige Bahntrasse. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen.

Zum Tag des Einbruchschutzes am 27.10. bieten die Fachberater der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis eine Vielzahl kostenloser Beratungen an.

Heute (25.10.2019) zwischen 14 und 18 Uhr und am Samstag (26.10.2019) in der Zeit von 10 bis 15 Uhr betreiben sie zusammen mit den Einbruchexperten der Polizei Bonn und der Polizei Koblenz in der Sankt Augustiner HUMA (Rathausallee 16, 53757 Sankt Augustin) einen Informationsstand rund um das Thema Einbruchschutz. Anhand anschaulicher Beispiele und Exponate zeigen sie praktikable Lösungen, seine Wohnung oder sein Haus vor Einbrechern zu schützen.

Am 27.Oktober geht es ab 11 Uhr dann mit den Beratungen weiter. Interessierte sind nach Siegburg, Frankfurter Straße 12-18 (Gebäude der Polizei), Beratungsraum des Kommissariats Kriminalprävention / Opferschutz eingeladen. Die Einbruchschutzexperten bitten wegen der begrenzten Teilnehmerzahl um vorherige Anmeldung unter Telefon 02241 541-4777 oder k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de Die Beratung ist natürlich ebenfalls kostenlos!

Wer nicht persönlich erscheinen kann, hat trotzdem die Möglichkeit seine Fragen loszuwerden. Am Sonntag (27.10.2019) von 10 bis 13 Uhr können Sie Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz unter Telefon 02241 541-4777 oder auf unserer Facebook-Seite stellen. Über die Kommentarfunktion eines entsprechenden Posts beantworten die Fachleute dann Ihre Fragen live! (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell