Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Getränkemarkt

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch (23.10.2019) auf Donnerstag (24.10.2019) sind Unbekannte in den HIT Getränkemarkt an der Spicher Straße in Troisdorf eingebrochen. Zunächst demontierten die Einbrecher eine Werbetafel an der Außenwand des Gebäudes, um dadurch an die dahinterliegende Fensterscheibe zu gelangen. Sie schlugen das Fenster ein und stiegen durch die Öffnung in den Markt. Im Kassenbereich brachen sie die verschlossenen Zigaretten- und Tabakauslagen auf. Sie stahlen nahezu alle Tabakwaren unterschiedlichster Marken. Anschließend verließen sie die Tatörtlichkeit und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Wie sie die erbeuteten Zigarettenschachteln und Tabakdosen abtransportierten, ist unklar. Vermutlich nutzten sie dazu ein Fahrzeug. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet? Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

