Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tag des Einbruchschutzes am 27.Oktober 2019

Sankt Augustin/Siegburg (ots)

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" findet dieser am Tag der Zeitumstellung statt, wenn die mitteleuropäische Sommerzeit endet. Die dadurch gewonnene zusätzliche Stunde sollen die Bürgerinnen und Bürger nutzen, sich über Einbruchschutz zu informieren und darüber nachzudenken, die Sicherheitsempfehlungen in ihrem Alltag umzusetzen.

Mit dem Tag des Einbruchschutzes machen sowohl die örtlichen Polizeidienststellen als auch die Partner der Kampagne mit vielen Aktionen und Informationsveranstaltungen auf die hohe Zahl der Wohnungseinbrüche aufmerksam.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich als Kooperationspartner an der Kampagne und bietet unterschiedliche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten an. Unsere Fachberater beginnen mit ihren kostenlosen Beratungen zum Thema Einbruchschutz bereits morgen.

Am Freitag (25.10.2019) zwischen 14 und 18 Uhr und am Samstag (26.10.2019) in der Zeit von 10 bis 15 Uhr betreiben sie zusammen mit den Einbruchexperten der Polizei Bonn und der Polizei Koblenz in der Sankt Augustiner HUMA (Rathausallee 16, 53757 Sankt Augustin) einen Informationsstand rund um das Thema Einbruchschutz. Anhand anschaulicher Beispiele und Exponate zeigen sie praktikable Lösungen, seine Wohnung oder sein Haus vor Einbrechern zu schützen.

Am 27.Oktober geht es ab 11 Uhr dann mit den Beratungen weiter. Interessierte sind nach Siegburg, Frankfurter Straße 12-18 (Gebäude der Polizei), Beratungsraum des Kommissariats Kriminalprävention / Opferschutz eingeladen. Die Einbruchschutzexperten bitten wegen der begrenzten Teilnehmerzahl um vorherige Anmeldung unter Telefon 02241 541-4777 oder k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de Die Beratung ist natürlich ebenfalls kostenlos!

Wer nicht persönlich erscheinen kann, hat trotzdem die Möglichkeit seine Fragen los zu werden. Am Sonntag (27.10.2019) von 10 bis 13 Uhr können Sie Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz unter Telefon 02241 541-4777 oder auf unserer Facebook-Seite stellen. Über die Kommentarfunktion eines entsprechenden Posts beantworten die Fachleute dann Ihre Fragen live!

Natürlich stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zur Verfügung und bieten kostenlose Beratungen, auch bei Ihnen zu Hause, an.

Weitere Infos zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de oder auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis www.rhein-sieg-kreis.polizei.nrw.

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

