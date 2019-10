Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad ohne Fahrer unterwegs

Niederkassel (ots)

Einen Riesenschreck bekam am Dienstagmittag (22.10.2019) gegen 12.10 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Köln, als ein herrenloses Motorrad in seinen linken Kotflügel einschlug. Der BMW-Fahrer hielt, im Glauben möglicherweise einen Motorradfahrer überfahren zu haben, sofort an und schaute unter seinem Wagen nach. Glücklicherweise lag dort niemand. Aber circa 15 Meter hinter seinem Wagen lag der 57-jährige Motorradfahrer mit leichten Verletzungen auf der Berliner Straße in Niederkassel-Lülsdorf. Der Biker aus Niederkassel wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt, ins Krankenhaus musste er nicht. Zum Unfallhergang gab er an, dass er auf der Berliner Straße in Lülsdorf in Höhe der Bushaltestelle "Hallenbad" in Richtung Ranzel losgefahren sei. Dabei wäre er mit geringer bis mäßiger Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Aufgrund eines abbiegenden PKW aus der Breslauer Straße habe er ausweichen müssen und wäre daraufhin gestürzt. Sein Kawasaki-Superbike fuhr dann noch einige Meter weiter und kollidierte nicht nur mit dem in gleicher Richtung fahrenden Kölner, sondern auch mit dem Renault eines aus Richtung Ranzel entgegenkommenden 81-jährigen Mannes aus Köln. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beteiligten Autos blieben Fahrbereit, das Motorrad musste abtransportiert werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr entsorgt. Der geschilderte Unfallhergang kann mit den vorgefundenen Unfallspuren nicht übereingebracht werden. Die Ermittler des Verkehrskommissariates suchen Zeugen, die entweder den Unfall beobachtet haben oder Angabe zu einem schwarzen PKW machen können, der zum Unfallzeitpunk aus der Breslauer Straße auf die Berliner Straße abgebogen sein soll. Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter 02241 541-3221. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell