POL-SU: Sankt Augustin und Lohmar bekommen neue Bezirksdienstbeamte

Sankt Augustin/Lohmar (ots)

Zum 01.10.2019 ist der allseits bekannte Bezirksdienstbeamte für Sankt Augustin-Hangelar, Michael "Mike" Krenz, in Pension gegangen. Viele Jahre war Mike Krenz für die Bürgerinnen und Bürger in Hangelar beliebter Ansprechpartner. Sein Nachfolger ist in Sankt Augustin aber auch kein Unbekannter. Die Funktion des Bezirksdienstbeamten nimmt ab sofort der Polizeihauptkommissar Hansjörg Schaub war. Der 56-jährige Familienvater war zuvor Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache in Sankt Augustin. Der 01.10.2019 ist für den erfahrenen Schutzmann ein besonderes berufliches Datum. Vor genau 39 Jahren begann Hansjörg Schaub seine Polizeiliche Karriere. Zudem steht das Datum für 20 Jahre als Dienstgruppenleiter, zunächst in Eitorf und Siegburg, und zuletzt 13 Jahre in Sankt Augustin. Der autobegeisterte Hauptkommissar freut sich auf die neue Funktion und wird in bewährter Tradition Ansprech- und Diskussionspartner für die Hangelarer Bürgerschaft sein. Zum 14.10.2019 kehrte ein "Luhmerer nach Luhmer" zurück. Polizeihauptkommissar Rolf Lemmer wird zum Monatsende die Aufgaben von Helmut Steinrötter endgültig übernehmen. Hauptkommissar Steinrötter erreicht dann die Pensionsgrenze und wird in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Bis dahin weist er seinen Nachfolger in die Aufgaben und "Geheimnisse" eines Lohmarer Bezirksdienstbeamten ein. Der 53-Jährige Lemmer ist in Lohmar groß geworden und tritt in die Fußstapfen seines Vaters, Franz Lemmer, der von 1986 bis 2004 Lohmarer Bezirksdienstbeamter war. Nun schließt sich für ihn nach fast 20 Jahren im Streifenwagen der Kreis. Zuletzt hatte der Garten- und Fischteichfan als Verkehrssicherheitsberater gearbeitet. Zudem kümmerte er sich als Opferschützer um Opfer von Verkehrsunfällen. Rolf Lemmer wird zukünftig in Lohmar-Ort als Schutzmann am Gartenzaun präsent sein. Vielen Dank an die pensionierten Kollegen für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement. Alles Gute im Ruhestand! Den neuen Bezirksbeamten wünschen wir natürlich viel Erfolg in der neuen Funktion. In der nächsten Zeit wird es weitere Veränderungen bei den Bezirksdienststellen der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis geben. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. (Bi)

