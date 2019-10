Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Verletzte bei Unfällen in Sankt Augustin

Sankt Augustin (ots)

Am 18.10.2019 gegen 07:20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in Sankt Augustin-Menden, Einsteinstraße/Am Bauhof, gemeldet. Ein 36-jähriger Mucher war in einem VW Transporter auf der Bundesstraße 56 aus Richtung Siegburg kommend in Richtung Sankt Augustin gefahren und wollte nach rechts in die Straße Am Bauhof abbiegen. Auf der Rechtsabbiegerfahrspur wurde ihm nach eigenen Angaben plötzlich schwarz vor Augen. Er verlor die Kontrolle und fuhr geradeaus über eine Verkehrsinsel und schob drei an der Ampel wartende Fahrzeuge ineinander und gegen die Leitplanke. Der Transporter beschädigte anschließend noch einen Stromschaltkasten und kommt im Graben zum Stillstand. Die Insassen aller beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt 5 Personen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60000,- Euro geschätzt. Die vier Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die Beschädigungen an dem Schaltkasten kam es zum Ausfall der gesamten Ampelsteuerung auf der viel befahrenen Kreuzung, einschließlich der BAB-Anschlussstelle. Kurz nach dem geschilderten Unfall kam zu einem Folgeunfall in der Straße Am Bauhof. Ein 30-jähriger Mucher befuhr die Straße in Richtung Menden und bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm aufgrund des Unfalls stockte. Er fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf und schob diesen auf den davor stehenden Pkw auf. Der Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde leicht verletzt, bedurfte aber keiner Behandlung vor Ort. Der Schaden wird auf rund 4000,- Euro geschätzt. Während der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme musste eine Vollsperrung vorgenommen werden. Während der Reparaturarbeiten an der Ampelschaltanlage, die voraussichtlich noch über das Wochenende hinaus andauern werden, bleibt die Kreuzung und auch die dortige Anschlussstelle der BAB 560 teilweise gesperrt. Eine entsprechende Beschilderung ist eingerichtet.(Ri)

