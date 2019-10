Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Autodieb

Troisdorf (ots)

Am 27.08.2019 wurde ein Mitsubishi Colt von einem Firmengelände an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich gestohlen. Wenig später fuhr ein Verdächtiger mit diesem Fahrzeug zu einer Tankstelle an der Echternacher Straße, betankte den Pkw und flüchtete ohne zu zahlen mit dem gestohlenen Pkw. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder des Tatverdächtigen aus der Kameraüberwachung der Tankanlage. Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder zu ihrem Aufenthaltsort geben? Polizeitelefon: 02241 541-3221.(Ri)

