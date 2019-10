Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Von der Fahrbahn abgekommen

Ruppichteroth (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen Am Montag, 14.10.2019 gegen 06:00 Uhr wurde ein Verkehrsunfall im Bröltal, Gemeinde Ruppichteroth gemeldet. Ein 40-jähriger Hennefer war in einem VW Transporter auf der Bundesstraße 478 von Hennef in Richtung Ruppichteroth unterwegs gewesen. Nahe der Einmündung Herrnstein war er in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und hatte die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die angrenzende Felsenböschung. Der Hennefer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der VW Transporter musste abgeschleppt werden. Bis etwa 07:15 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden musste.(Ri)

