Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Fahrraddiebe erwischt

Siegburg (ots)

Ein Zeuge meldete am 14.10.2019 gegen 05:50 Uhr zwei Verdächtige in der Siegburger Mühlengrabenstraße. Die beiden jungen Männer hätten sich am Mühlengraben aus einem Grundstück herausgeschlichen und mehrere Fahrräder und Fahrradteile bei sich gehabt. Die Polizisten, die sofort zum Einsatz entsandt worden waren, entdeckten zwei Personen mit Fahrrädern in der Hopfengartenstraße, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die Verdächtigen flüchteten sofort, als sie den Streifenwagen erblickten. Den Beamten gelang es, einen der Männer zu stellen. Es handelte sich um einen 27-jährigen Siegburger, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Die beiden Fahrräder im Wert von mehreren hundert Euro, die er mitführte, wurden als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte auch sein flüchtiger Begleiter identifiziert werden; ein 28-jähriger Siegburger, der ebenfalls bereits wegen Eigentumsdelikten auffällig geworden ist. Die Herkunft der sichergestellten Räder ist derzeit noch unklar. Die Polizei veröffentlicht Fotos des Diebesgutes und bittet die Geschädigten sich unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

