POL-SU: Flüchtiger JVA-Insasse erneut mit Drogen erwischt

Ein 42-jähriger Sankt Augustiner sollte in der Justizvollzugsanstalt Euskirchen eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogendelikten verbüßen. Als er nach einem Hafturlaub nicht in die JVA zurückgekehrt war und ein Haftbefehl ausgestellt wurde, trafen ihn Kripobeamte am 10.10.2019 an der Wohnanschrift seiner Schwester in der Mendener Straße in Sankt Augustin an. Die Fahnder nahmen ihn fest und fanden in der Wohnung insgesamt 5 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana. In Grammeinheiten verkauft hätte die Menge einen geschätzten Umsatz von mehr als 40000,- Euro erzielt. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den 42-Jährigen, wie auch gegen seine 40-jährige Schwester ein erneutes Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Beschuldigte wieder in die JVA.(Ri)

