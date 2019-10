Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Quad gestohlen

Much (ots)

In der Nacht zu Freitag, 11.10.2019, wurde vom Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes in Much ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug hatte nach Wartungsarbeiten auf einem Stellplatz im Hinterhof des Betriebes im Ortsteil Henningen gestanden und war am nächsten Morgen verschwunden. Die weiße Suzuki Z 400+ wurde vermutlich nicht weggefahren, sondern nahezu lautlos in ein Transportfahrzeug geladen. Das relativ laute Motorgeräusch hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bewohner in der Nacht geweckt. Die Polizei fahndet nach dem Quad mit dem Kennzeichen SU-F ### im Wert von rund 4000,- Euro. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

